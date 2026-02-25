Time Takers: Closed Beta startet bald

NCSoft hat jetzt einen Start-Termin für die geschlossene Beta von "Time Takers" verkündet. So ist es schon im März soweit.

Konkret startet "Time Takers" am 13. März auf dem PC in die geschlossene Beta. Registrierungen dafür sind jetzt schon möglich. Noch ist unklar, wie lange diese Phase andauern wird.

Die Ankündigung wird von einem neuen Trailer zu "Time Takers" begleitet. Dieser zeigt uns 31 Sekunden lang in packenden Szenen, was von dem Hero-Shooter zu erwarten sein wird. Der treibende Soundtrack passt ebenfalls wunderbar dazu.

"Time Takers" war bei der gamescom Opening Night Live im vergangenen August enthüllt worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

Die Vollversion von "Time Takers" hat noch keinen Erscheinungstermin.