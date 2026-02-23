Nach rund fünf Jahren hat Tencent jetzt TiMi Montreal geschlossen. Wir haben sämtliche Informationen dazu für euch zusammengestellt.

Demnach hat TiMi Montreal seinen Geschäftsbetrieb am 20. Februar, also vergangenen Freitag, eingestellt. Ein offizielles Statement zu dem Thema gibt es zwar noch nicht, aber einige ehemalige Angestellte haben sich mittlerweile in den sozialen Medien geäussert. So war die Schliessung des Entwicklers offenbar über längere Zeit abzusehen und kam deshalb nicht wirklich überraschend.

Kopf von TiMi Montreal war Ashraf Ismail, der frühere Creative Director von "Assassin's Creed". Er hatte Ubisoft im Jahr 2020 verlassen.

TiMi Montreal hat kein Spiel veröffentlicht.