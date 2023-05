Prequel-Hörbuch zu Tin Hearts

Publisher Wired Productions und Entwickler Rogue Sun haben die Hörbuchversion von "The Little Soldier Who Dared", dem Prequel zu "Tin Hearts" bei Spotify veröffentlicht. Erzähler ist Stephen Fry und als Video gibt es das Ganze auch zu sehen.

"The Little Soldier Who Dared“ wurde von Kostas Zarifis und Mike Faraday geschrieben, mit Bildern von Taufiq Permana, Animationen von Thor Hayton und Sound sowie Musik von Matthew Chastney, und erzählt die Geschichte von Erfinder Albert und seiner Tochter Rose. Sie reisen zu einem Spielzeugkongress, um ihre Produkte vorzustellen und für ein Treffen, dessen Ausgang ihr Schicksal für immer verändern könnte. Alberts Spielzeuge sind aber auf eine Weise besonders, die selbst ihm nicht bewusst ist.

"Tin Hearts" ist für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5, und die Xbox-Konsolen erhältlich. PCVR, Meta Quest 2 und PSVR2 folgen noch in diesem Jahr.