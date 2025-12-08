Tiny Bookshop: PlayStation 5 Release-Termin bestätigt

Publisher Skystone Games und 2P Games geben zusammen mit Entwicklerstudio neoludic games den Release-Termin von "Tiny Bookshop" für PlayStation 5 bekannt. Freuen können wir uns auf das gemütliches Management-Spiel rund um einen Bücherladen auf Sonys Konsole für den 10. April 2026. Am selben Tag erscheint zudem eine von Silver Lining Interactive organisierte physische Ausgabe für PlayStation 5 und Nintendo Switch. Verfügbar ist "Tiny Bookshop" derzeit auf den Plattformen Switch und PC.

Über Tiny Bookshop

Lass deinen Alltag hinter dir und eröffne eine kleine Buchhandlung am Meer in diesem atmosphärischen Story- und Management-Spiel. Belade deinen mobilen Anhänger mit verschiedenen Buch-Genres, lass dich an malerischen Orten nieder und lerne die Bewohner*innen der kleinen Küstenstadt kennen.

FEATURES