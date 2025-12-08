Tiny Bookshop: PlayStation 5 Release-Termin bestätigt

Publisher Skystone Games und 2P Games geben zusammen mit Entwicklerstudio neoludic games den Release-Termin von "Tiny Bookshop" für PlayStation 5 bekannt. Freuen können wir uns auf das gemütliches Management-Spiel rund um einen Bücherladen auf Sonys Konsole für den 10. April 2026. Am selben Tag erscheint zudem eine von Silver Lining Interactive organisierte physische Ausgabe für PlayStation 5 und Nintendo Switch. Verfügbar ist "Tiny Bookshop" derzeit auf den Plattformen Switch und PC.
Über Tiny Bookshop
Lass deinen Alltag hinter dir und eröffne eine kleine Buchhandlung am Meer in diesem atmosphärischen Story- und Management-Spiel. Belade deinen mobilen Anhänger mit verschiedenen Buch-Genres, lass dich an malerischen Orten nieder und lerne die Bewohner*innen der kleinen Küstenstadt kennen.
FEATURES
- Dekoriere deinen Tiny Bookshop nach Herzenslust mit deinen gesammelten Gegenständen. Magst du es gerne voller Pflanzen? Oder ist ein makaberes, kerzenbeleuchtetes Ambiente mehr dein Stil? Jeder Gegenstand wirkt sich auch auf deine Kundschaft aus und kann neue Spielmechanismen mitbringen.
- Empfehle der richtigen Person das richtige Buch ~ oder versuche mal ihren literarischen Horizont zu erweitern? Manchmal brauchen sie nur einen kleinen Schubs, um ihr neues Lieblingsbuch zu finden.
- Freunde dich an mit den Bürger*innen von Bookstonbury. Sie können ein wenig eigensinnig sein, aber sie werden dich sicher bald in ihre Herzen schliessen :)
- Belade deinen Anhänger mit Büchern aus verschiedenen Genres, um die Lesegewohnheiten der Bewohner*innen zu bedienen, und sieh zu, wie die Kundschaft herbeiströmt.
- Erkunde das malerische Küstenstädtchen Bookstonbury-am-Meer und entdecke dessen Eigenheiten. Was hat es mit St. Bookston auf sich? Und was ist damals wirklich an der Burg Bookston passiert?
- Sammle gebrauchte Bücher und Dekoration für deinen Buchladen."