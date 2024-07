Tiny Garden vorgestellt

Entwickler und Publisher Ao Norte zeigt uns heute "Tiny Garden". Einen ersten Trailer hat man begleitend natürlich ebenfalls im Gepäck.

Hier werden wir knapp zwei Minuten lang auf "Tiny Garden" eingestimmt. Dabei erinnern die knallbunten Bilder auch an das Polly-Pocket-Spielzeug aus den Neunzigern.

In "Tiny Garden" geht es nämlich darum, unseren eigenen magischen Garten innerhalb von besagtem Spielzeug zu bauen. Wir pflanzen unser Gemüse an und tauschen es gegen Möbel, um winzige Gärten in dieser reizvollen Mischung aus Landwirtschaft, Rätsel und Strategie zu gestalten.

"Tiny Garden" hat momentan keinen Releasetermin, ist aber für Switch und den PC in Entwicklung.