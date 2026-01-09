Tiny Harvest für Commodore 64 Ultimate vorgestellt

Artex, ein neu gegründeter Indie-Publisher aus Deutschland, hat "Tiny Harvest" für den Commodore 64 Ultimate vorgestellt. Einen ersten Trailer bekommen wir ebenfalls gezeigt.

Hier werden wir eineinhalb Minuten auf "Tiny Harvest" eingestimmt. Dabei sorgen schon die Retro-Grafik und die markanten Soundeffekte für nostalgische Gefühle.

Bei "Tiny Harvest" handelt es sich um ein Cozy-Landwirtschaftsspiel. Wir bewirtschaften darin Felder, pflegen Kühe und Hühner, erledigen Quests, backen Kuchen und können auch einen Hund als Begleiter gewinnen. Der Titel läuft direkt von einer Diskette und ist auch über Emulatoren spielbar, wurde jedoch grundsätzlich für die Originalhardware konzipiert. Aktuell ist noch unklar, ob weitere Umsetzungen geplant sind.