Tiny Terry's Turbo Trip auch für Konsole

Super Rare Originals und Snekflat geben bekannt, dass "Tiny Terry's Turbo Trip" auch für die Konsolenwelt umgesetzt wird. Einen konkreten Releasetermin dafür gibt es schon.

Demnach ist "Tiny Terry's Turbo Trip" ab 13. Februar auch für PS5 und Switch erhältlich. Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal 43 Sekunden lang mit bewegten Bildern darauf ein.

In "Tiny Terry's Turbo Trip" plant der knuffige Hauptcharakter, sich mit einem aufgemotzten Auto in den Weltraum zu katapultieren, was zu einer charmanten und sehr komischen Reise der Selbstfindung führt. Wir erkunden dabei eine offene Welt, interagieren mit skurrilen Bewohnern, sammeln Turbo-Müll, verbessern Terrys Auto und erleben vielfältige Aktivitäten, wie etwa Insektenfangen oder Autos zerstören.

"Tiny Terry's Turbo Trip" ist schon seit 30. Mai 2024 für den PC erhältlich.