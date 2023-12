Offenbar auch Entlassungen bei TinyBuild

Momentan macht das Gerücht die Runde, dass es auch bei Publisher TinyBuild zu Entlassungen gekommen ist. Schuld daran soll eine Performance sein, welche hinter den Erwartungen liegt.

Konkret sollen in den drei serbischen Niederlassungen von TinyBuild jeweils zehn bis 30 Prozent der Mitarbeiter entlassen worden sein. CEO Alex Nichiporchik gab dazu offiziell folgendes Statement ab:

"Es tut körperlich weh, sich von Kollegen zu trennen, nachdem sie so viel gute Arbeit für das Unternehmen geleistet haben. Der einzige Grund, der diese Entscheidung rechtfertigt, ist, dass [TinyBuild] in eine entscheidende Phase eingetreten ist und ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um sicherzustellen, dass wir diese schwierige Zeit überstehen."