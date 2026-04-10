Titan Quest 2: Verstärkung im Anmarsch

In "Titan Quest II" müsst ihr euch Herausforderungen bald nicht mehr allein stellen. Das nächste Update führt Gefährten ein, die euch im Kampf unterstützen. Jede Meisterschaft erhält dabei eine eigene Beschwörungs-Kreatur.

Im neuen Trailer werden folgende Verbündete vorgestellt:

Erdmeisterschaft: Der feuerspeiende Core Dweller

Der feuerspeiende Core Dweller Schmiede: Ein unerschütterlicher Automat

Ein unerschütterlicher Automat Sturmmeisterschaft: Leuchtende Irrlichter

Leuchtende Irrlichter Kriegskunst: Das Kriegsbanner

Für eure Ausrüstung wurden viele epische Waffen und Gegenstände überarbeitet. Neu hinzu kommen Talismane. Diese bieten Optionen für klassische Magier, sind aber auch für Helden ohne magischen Fokus nützlich.

Zusätzliche Verbesserungen am Beutesystem sollen sicherstellen, dass sich die Suche nach Waffen, Artefakten oder dem passenden Build für euch lohnt.