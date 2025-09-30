Titan Quest 2 bekommt grosses Early Access Content Update

Für "Titan Quest 2" erscheint im Laufe des heutigen Tages ein umfangreiches Early Access Content Update. Ein ausführlicher Gameplay Deep Dive stimmt uns zusätzlich darauf ein.

Besagtes Early Access Content Update für "Titan Quest 2" führt das brandneue Kapitel "Northern Beaches" ein. Es erweitert die Welt um mehr Kampfvielfalt, erzählerische Umgebungen und strategische Tiefe. Wir setzen unsere Kampagne gegen die Ichthianer fort, während wir uns zum Bollwerk des Königs der Gezeiten vorkämpfen. Das Update bringt dabei frische Gebiete, neue Gegner, drei mächtige Bosse, neue Skills für alle Meisterschaften und zahlreiche Geheimnisse, welche es zu entdecken gilt.

Hier nochmal die Highlights des Kapitels Northern Beaches:

Episches Duell gegen die Ichthianer: Kämpft euch durch Wellen von Bruisern und Kommandanten und stellt euch schliesslich dem König der Gezeiten, dessen magischer Dreizack verheerende Kälteschaden-Attacken entfesselt.

Frische Skills für alle Meisterschaften

Beherrscht das Eis mit dem neuen Frostbite-Skilltree und kombiniert Cold Snap, Frost Explosion und Deep Freeze für Kettenreaktionen.

Das neu überarbeitete Stone Form erlaubt jetzt die Nutzung kanalbasierter Skills während der Aktivierung und lässt sich mit Shockwave und Rock Explosion für taktische Crowd-Control kombinieren.

Nutzt die Macht der Erde mit Volcanic Eruption und dem optimierten Earthquake, geschützt durch die Defensive von Stone Form.

Stürzt euch mit dem frischen Warfare-Skill Valor ins Gefecht und beschwört das Sword of Damocles für massive Schadens-Buffs - allerdings zu einem Preis.

Herausforderungen und Erkundung: Entdeckt neue Rätsel, verborgene Winkel und die neuesten Tricks der Rogue-Meisterschaft, während ihr die sturmgepeitschte Küste erkundet.

"Titan Quest 2" ist am 1. August auf dem PC in den Early Access gestartet.