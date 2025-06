THQ Nordic hat einen Deep Dive zu "Titan Quest 2" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns fast drei Minuten lang frische Einblicke in "Titan Quest 2" geboten. Die Pressemitteilung hebt zudem hervor, dass der Titel über keinerlei Mikrotransaktionen verfügen wird.

In "Titan Quest 2" begeben wir uns auf ein Abenteuer, das eines Mythos würdig ist und uns von malerischen Stränden zu ruhigen griechischen Tempeln und an Orte führt, an die sich noch nie ein Sterblicher gewagt hat, einschliesslich des Reichs der Moirai selbst. Wir kämpfen darin gegen klassische Kreaturen aus der griechischen Mythologie und dem ersten Teil, darunter Ichthier, Zentauren, Satyrn, Harpyien, Sirenen, Greifen und viele mehr.

"Titan Quest 2" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, aber momentan unterminiert.