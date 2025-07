Titan Quest 2 - Deep Dives

Ja, das Veröffentlichungsdatum von "Titan Quest II" wird morgen im Rahmen des THQ Nordic Digital Showcase 2025 bekannt gegeben – und zwar am Freitag, den 1. August 2025, um 21:00 Uhr.

Deep Dive Video: Into the Flooded Farmlands

Heute gewährt Entwickler Grimlore Games einen exklusiven und detaillierten Einblick in die Early-Access-Version von "Titan Quest II".

Balint Marczin, Lead Systems Designer, führt durch einige der Kernfeatures des Spiels. Im Fokus: die überfluteten Farmlande – eine feindselige Region im ersten Akt von Titan Quest II. Hier treffen Spieler auf die Ichthianer, eine furchteinflössende Rasse amphibischer Krieger (stellt euch tridentenschwingende Fischmenschen mit taktischer Disziplin vor). Diese Gegner sind keine gewöhnlichen mythologischen Handlanger – um ihre Hinterhalte zu überleben, braucht es kluge Taktiken, Kampferfahrung und vielleicht auch ein wenig göttlichen Beistand.

Das Video beleuchtet ausserdem das Meisterschaftssystem des Spiels, das den Spielern grosse Freiheit bei der Gestaltung ihrer mythischen Helden lässt. Balint erklärt, wie sich verschiedene Meisterschaften kombinieren lassen, um individuelle Builds zu erschaffen – und warum flexibles Umskillen überlebenswichtig ist in einer Welt, die von launischen Göttern regiert wird.

Zum Abschluss des Deep Dives erwartet die Zuschauer ein Bosskampf gegen Hippokampos, Devourer of the Lost – ein Name, der selbst gestandenen Argonauten das Fürchten lehren würde. Dieser mythische Koloss ist einer von sechs tödlichen Bosskämpfen, die Spieler in der Early-Access-Version von Titan Quest II meistern müssen.

Geschmiedet in den kreativen Feuern von Grimlore Games in Deutschland, befindet sich "Titan Quest II" derzeit in Entwicklung. Dieses epische Abenteuer ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X vorgesehen, erscheint jedoch zunächst im Early Access auf PC.