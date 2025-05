Titan Quest 2: Early-Access-Start verschoben

Eigentlich sollte "Titan Quest 2" irgendwann im Winter 2024/2025 in den Early Access starten. THQ Nordic hat dieses Fenster jetzt jedoch nach hinten verschoben und das aus gutem Grund.

So habe der kürzlich stattgefundene Playtest laut THQ Nordic einige Baustellen offenbart, an denen zuerst noch intensiv gearbeitet werden müsse. Exemplarisch wurden hier etwa einzelne Facetten des Kampfsystems oder das Balancing genannt. Generell war das Spieler-Feedback aus besagtem Playtest hierfür sehr wertvoll. Folglich verschiebt sich der Beginn des Early Access von "Titan Quest 2" auf den Sommer.

In "Titan Quest 2" begeben wir uns auf ein Abenteuer, das eines Mythos würdig ist und uns von malerischen Stränden zu ruhigen griechischen Tempeln und an Orte führt, an die sich noch nie ein Sterblicher gewagt hat, einschliesslich des Reichs der Moirai selbst. Wir kämpfen darin gegen klassische Kreaturen aus der griechischen Mythologie und dem ersten Teil, darunter Ichthier, Zentauren, Satyrn, Harpyien, Sirenen, Greifen und viele mehr.

"Titan Quest 2" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, aber momentan unterminiert.