Titan Quest II Early Access startet heute

Manchmal sind jene Fäden, die die Moiren weben, derart verworren, dass einfache Sterbliche ihnen nicht folgen können. Das Schicksal ist selten klar zu erkennen und bei "Titan Quest II" seid ihr lange Zeit im Dunkeln getappt, wenn es um einen Veröffentlchiungstermin für den Early Access ging. Doch nun wird dieser Schleider gelüftet, die Entwickler gaben bekannt, dass "Titan Quest II" heute am 01. August 2025 in den Early Access starten wird.

Also meisselt das Datum in eure Steintafeln, denn eure Odyssee beginnt ...kurzer Blick auf die Sonnenuhr ... bei allen Göttern des Olymp, das ist ja sofort, unverzüglich ... es geht jetzt los! Also worauf wartet ihr noch, schaut euch den "Titan Quest II"-Early-Access-Launch-Trailer an.

*"Titan Quest II" hat die Schwelle ins Reich der Menschen überschritten und ist ab sofort im Early Access auf PC verfügbar. *