Titan Quest II zeigt die neue Roadmap für 2026

Mit dem letzten Update vor ein paar Wochen, das die Ebenen von Arkadien brachte, wuchs die Welt von "Titan Quest II" deutlich an - und das Team von Grimlore Games arbeitet schon am nächsten Update. Doch das ist noch längst nicht alles, was für 2026 geplant ist. "Titan Quest II" wird weiter wachsen, wird neue Inhalte und Features implementieren und das Team wird weiter am Feintuning und der Erweiterung von zentralen Spielelementen arbeiten.

Die Wilden Lande werden neue Gebiete ins Spiel bringen und weitere Kapitel der Geschichte erzählen, die mit den Ebenen von Arkadien eingeführt wurden. Mit der nächsten neuen Meisterschaft - der "Spirit Mastery", die auf Herbeirufung spezialisiert sein wird - dürft ihr wieder experimentieren, welche die stärksten oder interessantesten Kombinationen sind und welche genau den einen perfekten "Build" für den eigenen Helden liefern.

Es wartet eine ganze Reihe von spannenden neuen Ideen auf die Fans von "Titan Quest II", das Spiel wird auch 2026 weiter wachsen und stets besser werden.

Die neue Roadmap für 2026 zeigt dabei nur einen kleinen Teil dessen, was geplant ist - natürlich können sich Pläne noch ändern, aber eins ist garantiert: auch 2026 gibt's regelmässig neue Updates für "Tital Quest II".