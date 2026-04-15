Titan Quest II: Inhalts-Update im Video

Mit dem neuesten Inhalts-Update für "Titan Quest II" kehren die Beschwörungen aus dem Vorgänger zurück. Das bietet euch neue Optionen bei der Gestaltung eurer Charaktere im antiken Griechenland.

Unabhängig von der gewählten Meisterschaft könnt ihr nun einen Gefährten herbeirufen. Hierfür müsst ihr keinen Platz in eurer Fähigkeitenleiste belegen. Wenn ihr einen passiven Spielstil wählt, müsst ihr die Kreatur nur einmal beschwören. Sie kämpft eigenständig und kehrt nach einer Niederlage automatisch zurück. Für einen aktiveren Spielstil stehen euch zudem gezielte Fähigkeiten zur Verfügung, die ihr gemeinsam mit euren Beschwörungen einsetzen könnt.