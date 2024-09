Direkt von THQ Nordic kommt kommentiertes Gameplay aus "Titan Quest 2". Dieses wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier wird uns über 40 Minuten lang gezeigt, was von "Titan Quest 2" spielerisch zu erwarten ist. Kompetente und erklärende Kommentare der Entwickler bekommen wir praktischerweise obendrauf.

Das Video zu "Titan Quest 2" gibt Einblicke in die Story und das Setting, die Kampfmechaniken und das Loot-System. Ausserdem erhalten wir Information darüber, wie die Attribut-Punkte individuelle Charakter-Builds ermöglichen und was es mit den Meisterschaften genau auf sich hat.

In "Titan Quest 2" begeben wir uns auf ein Abenteuer, das eines Mythos würdig ist und uns von malerischen Stränden zu ruhigen griechischen Tempeln und an Orte führt, an die sich noch nie ein Sterblicher gewagt hat, einschliesslich des Reichs der Moirai selbst. Wir kämpfen darin gegen klassische Kreaturen aus der griechischen Mythologie und dem ersten Teil, darunter Ichthier, Zentauren, Satyrn, Harpyien, Sirenen, Greifen und viele mehr.

"Titan Quest 2" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, aber momentan unterminiert.