Titan Quest II stellt neuen Meisterschafts-Build vor

Gehört ihr zu den vielen Fans, die jeden Tag zu den Göttern und Göttinnen des Olymps beten und sich nur eine Frage stellen: „Wann? Oh, wann erscheint nur Titan Quest II!?“

Heute können wir euch diese Frage noch nicht beantworten – aber für den THQ Nordic Digital Showcase 2025 gilt die platonische Weisheit, dass das Suchen (oder Schauen in dem Fall) die Erkenntnis bringen wird.

Bis dahin hat das Team von Grimlore Games einen weiteren spannenden Einblick in eines der zentralen Features von "Titan Quest II" für euch: das Meisterschaftssystem. Dieses System erlaubt es euch, eure Helden genau so zu gestalten, wie ihr es möchtet – ohne an die Grenzen einer einzigen Klasse gebunden zu sein.

Diesmal haben die Entwickler die Erde- und Sturm-Meisterschaft kombiniert, um einen mächtigen Elementaristen zu erschaffen. Der Elementarist ist ein ungestümer Zauberwirker, der es liebt, direkt ins Kampfgeschehen zu stürmen, Gegner bewegungsunfähig zu machen und sie mit elementarer Wut zu zerschmettern.

Neugierig, wie das funktioniert? Dann schaut euch das neueste Dev Diary an.