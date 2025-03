Es ist beinahe an der Zeit, eure eigene Legende zu schreiben! Doch bevor "Titan Quest II" demnächst in den Early Access stürmt, rufen die Entwickler mutiger PC-Krieger auf, sich wagemutig in einen exklusiven, begrenzten Playtest zu werfen!

Auf den Produktseiten von "Titan Quest II" kann ab heute der Zugang beantragt werden. Mit etwas Glück dürfen Eure Charaktere also schon bald Waffen und Rüstungen anlegen und sich den Armeen der Göttin der Vergeltung, Nemesis, stellen.