Titan Quest 2: Grosses Update

Publisher THQ Nordic und Entwickler Grimlore Games geben bekannt, dass ein umfangreiches Update für "Titan Quest 2" erschienen ist. Man verrät auch, was sich damit ändert.

Besagtes Update für "Titan Quest 2" führt vor allem zwei spannende Neuerungen ein:

Charakter-Editor: Passe das Aussehen deines Helden individuell an und teile deine Kreationen anschliessend mit der Community

Erklärungstooltips: Tauche noch tiefer in die komplexen Mechaniken des Action-Rollenspiels ein – mit detaillierten, verschachtelten Tooltips, welche dir Fähigkeiten und Werte besser erklären

Das Update enthält ausserdem zahlreiche Balance-Änderungen, Bugfixes und UI-Verbesserungen, darunter etwa neue Untertitel und ein verbessertes Sounddesign. Kleinere Optimierungen am Gameplay wurden ebenfalls vorgenommen. Sämtliche Details dazu können wir in den offiziellen englischen Patchnotes nachlesen.

"Titan Quest 2" ist am 1. August auf dem PC in den Early Access gestartet. Die Vollversion folgt dann im Laufe des nächsten Jahres.