Titan Quest 2: Drittes Early-Access-Update erschienen

THQ Nordic gibt bekannt, dass mittlerweile das dritte Early-Access-Update für "Titan Quest 2" verfügbar ist. Wir haben alle Informationen dazu für euch zusammengestellt.

Im dritten Kapitel der Kampagne von "Titan Quest 2" geht es für uns in die vom Krieg verwüsteten Ebenen von Arkadien, wo die Menschen von den Zentauren unterdrückt werden. Die Hauptstadt der Region, Tegea, ist dabei von den Zentauren besetzt und die Menschen beten zu den Göttern um Erlösung.

In diesen verzweifelten Zeiten wird gleichzeitig der Ruf nach mächtigen Helden laut, die göttliche Macht in sich tragen, um das Kriegsglück zu wenden, die Menschen vom Joch der Zentauren zu befreien und ihre eigene Legende zu schreiben. Während wir uns mit den Zentauren messen, werden wir tiefer in den Mythos rund um diese legendären Kreaturen eintauchen und mehr über die Geheimnisse ihrer Herkunft erfahren.

Der Ausflug in die Mythologie fängt dort jedoch gerade erst an. Denn unsere Pfade führen diesmal bis hinauf in den Olymp selbst, wo wir zwischen den Göttern und Göttinnen wandeln und unsererseits göttliche Kräfte erlangen. Danach werden wir zurück ins Reich der Sterblichen geschleudert - ganz buchstäblich, wie ein Komet, der allerdings nur einmal aufschlägt. Dieses Ereignis manifestiert den Status der Helden als Halbgötter - ausgestattet mit undenkbaren Kräften sind sie legendäre Heroen.

"Titan Quest 2" ist am 1. August 2025 in den Early Access gestartet. Die Vollversion erscheint irgendwann in diesem Jahr.