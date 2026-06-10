Titan Quest II - Kapitel 4

Die Reise deines Helden auf dem Weg zur Unsterblichkeit geht weiter. Mit Kapitel 4 erweitert "Titan Quest II" seine Welt erneut und führt dich in die ungezähmten Wilden Lande.

Dort entfaltet sich dein Schicksal an mehreren Fronten: Beende den Konflikt mit den Zentauren ein für alle Mal, indem du dich König Centaurus stellst, und bereite dich auf den unausweichlichen Zusammenstoss mit Nemesis höchstpersönlich vor. Die Göttin hielt sich lange im Schatten verborgen und plante sorgfältig ihren nächsten Zug, nun führt dich dein Weg tief in das Herz eines ihrer gewaltigen Tempel.

Bereite dich vor. Was vor dir liegt, wird deine bislang grösste Prüfung sein.

Das nächste Early Access Update für "Titan Quest II erscheint schon bald und wird das bisher grösste Kapitel!*