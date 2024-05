Demo von The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak für PS4 & Switch angekündigt

NIS America hat eine spielbare Demo von "The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak" für PS4 und Switch in Aussicht gestellt. Einen Termin dafür gibt es auch schon.

Demnach ist der spielbare Appetithappen von "The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak" für PS4 und Switch ab 4. Juni verfügbar. Der darin erzielte Fortschritt kann in die Vollversion übernommen werden.

"The Legend of Heroes: Trails through Daybreak" entführt uns nach Calvard, wo ein wirtschaftlicher Aufschwung nach dem Krieg zu politischer Unruhe führt. Wir folgen Van, einem einheimischen Spriggan, auf einer herausfordernden Mission, die das Land in komplettes Chaos stürzen könnte.

"The Legend of Heroes: Trails through Daybreak" erscheint am 5. Juli für PS4, PS5, Switch und den PC.