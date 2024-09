Entwickler von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom offenbar bestätigt

Wenige Tage vor dem Release von "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" schient es so, als würden wir jetzt auch dessen Entwickler kennen. Dabei handelt es sich um einen alten Bekannten.

So wurde "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" offenbar von Grezzo auf die Beine gestellt. Dem in Tokyo ansässigen Team verdanken wir etwa auch die Switch-Version von "The Legend of Zelda: Link's Awakening". Die 3DS-Umsetzungen von "The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D" und "The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D" stammen ebenfalls von ihnen.

In "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" liegt es an Zelda und ihrer Weisheit, das Königreich von Hyrule zu retten. Dessen Bewohnerinnen und Bewohner wurden nämlich von bedrohlichen Rissen weggezaubert – und mit ihnen ein ganz bestimmter Schwertkämpfer. Um diesem Ereignis auf den Grund zu gehen, verbünden sich die Spieler mit Tri, einer mysteriösen Fee.

Sie gewährt ihnen die Macht des Tri-Stabs, mit dem sie Echos erschaffen können – Imitationen von Objekten in ihrer Umgebung. Wenn sie diese Echos erneut erschaffen, können sie Rätsel lösen und es mit Gegnern aufnehmen. Die Möglichkeiten sind zahlreich: Mit Echos von Wasserblöcken erreichen die Abenteurer neue Höhen, während mehrere alte Betten eine Brücke bilden können oder Steine bestens geeignet sind, um Feinde zu bekämpfen. Kreative Kombinationen von Echos erlauben es den Spielern und Spielerinnen, das Abenteuer so zu bestreiten, wie sie es möchten. Sie können sogar Echos von Monstern erschaffen, die an ihrer Seite kämpfen.

"The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" erscheint am 26. September exklusiv für Switch.