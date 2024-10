Glitch in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom gesichtet

In "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" wurde mittlerweile ein interessanter Glitch gesichtet. Vor allem Speedrunner freuen sich darüber.

Besagter Glitch erlaubt es nämlich, dass sich der Spieler in "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" vom ersten direkt zum letzten Dungeon teleportiert. Wie das genau funktioniert, ist bei Reddit nachzulesen. Speedrunnern ist es dadurch möglich, das Action-Adventure in weniger als einer Stunde zu meistern. Aktuell ist unklar, ob Nintendo den Glitch bald mit einem Patch beseitigt.

In "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" liegt es an Zelda und ihrer Weisheit, das Königreich von Hyrule zu retten. Dessen Bewohnerinnen und Bewohner wurden nämlich von bedrohlichen Rissen weggezaubert – und mit ihnen ein ganz bestimmter Schwertkämpfer. Um diesem Ereignis auf den Grund zu gehen, verbünden sich die Spieler mit Tri, einer mysteriösen Fee.

Sie gewährt ihnen die Macht des Tri-Stabs, mit dem sie Echos erschaffen können – Imitationen von Objekten in ihrer Umgebung. Wenn sie diese Echos erneut erschaffen, können sie Rätsel lösen und es mit Gegnern aufnehmen. Die Möglichkeiten sind zahlreich: Mit Echos von Wasserblöcken erreichen die Abenteurer neue Höhen, während mehrere alte Betten eine Brücke bilden können oder Steine bestens geeignet sind, um Feinde zu bekämpfen. Kreative Kombinationen von Echos erlauben es den Spielern und Spielerinnen, das Abenteuer so zu bestreiten, wie sie es möchten. Sie können sogar Echos von Monstern erschaffen, die an ihrer Seite kämpfen.

"The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" erschien am 26. September exklusiv für Switch.