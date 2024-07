In Echoes of Wisdom spielen wir als Link und Zelda

Mit "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" dürfen Fans der Reihe erstmals offiziell in die Rolle von Prinzessin Zelda schlüpfen, die sich auf die Suche nach dem verschwundenen Helden Link begibt. Hierzu wurden nun vom ESRB-Board neue Inhalte geleakt.

Wie zu erwarten, wurde "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" mit einem E eingestuft, was im Grunde das Äquivalent zur Freigabe für alle Altersklassen bedeutet. Zusätzlich gab das Bewertungssystem einen kleinen Einblick in den Inhalt, den die Spielenden im kommenden September erleben dürfen.

Im Folgenden heisst es: "As Link, players use a sword and arrows to defeat enemies; Zelda can use a magic wand to summon creatures (e.g. wind-up knights, pig soldiers, slime) for battle. Some enemies can be defeated by being set on fire; other creatures dissolve into mist when defeated."

Und in der deutschen Übersetzung: "Als Link verwenden die Spieler ein Schwert und Pfeile, um Feinde zu besiegen; Zelda kann einen Zauberstab benutzen, um Kreaturen (z.B. Aufziehritter, Schweinesoldaten, Schleim) für den Kampf herbeizurufen. Einige Feinde können durch Feuer besiegt werden; andere Kreaturen lösen sich in Nebel auf, wenn sie besiegt werden."

"The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" erscheint am 26. September exklusiv für Nintendo Switch.