Technik-Analyse zu The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich ausführlich mit der technischen Seite von "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich keine Frage unbeantwortet lässt.

Hier wird die Technik von "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" fast 14 Minuten lang thematisiert. Dabei zeigen sich kleinere Probleme, etwa bei der Bildrate und der Auflösung. Das Action-Adventure ist aber rein inhaltlich, wenig überraschend, natürlich sehr gut geworden.

In "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" liegt es an Zelda und ihrer Weisheit, das Königreich von Hyrule zu retten. Dessen Bewohnerinnen und Bewohner wurden nämlich von bedrohlichen Rissen weggezaubert – und mit ihnen ein ganz bestimmter Schwertkämpfer. Um diesem Ereignis auf den Grund zu gehen, verbünden sich die Spieler mit Tri, einer mysteriösen Fee.

Sie gewährt ihnen die Macht des Tri-Stabs, mit dem sie Echos erschaffen können – Imitationen von Objekten in ihrer Umgebung. Wenn sie diese Echos erneut erschaffen, können sie Rätsel lösen und es mit Gegnern aufnehmen. Die Möglichkeiten sind zahlreich: Mit Echos von Wasserblöcken erreichen die Abenteurer neue Höhen, während mehrere alte Betten eine Brücke bilden können oder Steine bestens geeignet sind, um Feinde zu bekämpfen. Kreative Kombinationen von Echos erlauben es den Spielern und Spielerinnen, das Abenteuer so zu bestreiten, wie sie es möchten. Sie können sogar Echos von Monstern erschaffen, die an ihrer Seite kämpfen.

"The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom" erschien gestern exklusiv für Switch.