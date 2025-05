Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City vorgestellt

Publisher Beyond Frames Entertainment und Entwickler Cortopia Studios kündigen "Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City" für PC VR und Meta Quest 3 an. Einen ersten Teaser dazu hat man auch parat.

Hier werden wir schonmal 35 Sekunden lang auf "Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City" eingestimmt. Inhaltliche Rückschlüsse sind durch das gezeigte Material leider noch nicht möglich.

In "Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City" sind eine Bruderschaft im Dunkeln und eine Stadt am Rande des Abgrunds. In diesem Vakuum, das Shredders Tod hinterlassen hat, zieht der Foot Clan die Strassen, die wir einst unser Zuhause nannten, immer fester in seinen Griff. Im allerersten Ego-Action-Adventure-VR-Spiel der Reihe können wir nun allein oder im Koop-Modus mit bis zu drei Freunden unser eigenes Kapitel aufschlagen.

"Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City" erscheint im Laufe des nächsten Jahres.