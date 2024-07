Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed enthüllt

Outright Games stellt uns "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed" für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC vor. Einen flotten Trailer dazu zeigt man ebenfalls.

"Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed" basiert auf dem Blockbuster "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" von Paramount Pictures. Das Spiel bietet Action in einem "3D-meets-2D-Kunststil" und handelt in New York City.

Wir übernehmen darin die Kontrolle über Leonardo, Raphael, Donatello und Michelangelo, die gegen neue Mutanten antreten. Der Titel bietet einen originellen 3D-Prügler/Plattformer mit flotten Kämpfen, humorvollem Teenager-Spirit und viel Pizza.

Einen konkreten Releasetermin gibt es auch schon: "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed" erscheint nämlich am 18. Oktober für die eingangs erwähnten Plattformen.