Outright Games und Paramount Game Studios haben das von A Heartful of Games entwickelte "Teenage Mutant Ninja Turtles: Die Mutanten sind los" veröffentlicht. Das 3D Beat-em-up knüpft an die Handlung des 2023 erschienenen Blockbusters "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" an. Alleine oder im Koop-Modus können wir uns auf den Plattformen PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S und PC ins Abenteuer stürzen. Hier erfahrt ihr mehr über das Spiel:

Über Teenage Mutant Ninja Turtles: Die Mutanten sind

Schildkröten und Ninja-Fähigkeiten

"Mutanten und Menschen lassen es in New York City krachen. Leonardo, Raphael, Michelangelo und Donatello haben herausgefunden, dass mehrere Ladungen giftigen, mutagenen Schlamms überall in der Stadt versprüht worden sind.

Die Sache schien nicht weiter schlimm, bis sie merkten, dass plötzlich neue Mutanten auftauchten, auch bekannt als „Mewbies“. Nicht alle Mewbies sind böse, aber einige von ihnen sind ausser Kontrolle geraten, und die Bürger fühlen sich nicht mehr sicher.

In der Nachbarschaft und in der Kanalisation abhängen

Die legendären Turtle-Brüder stürzen sich in ein neues Abenteuer, das dich garantiert aus dem Panzer schleudert.

Es kommt darauf an, den Bürgern zu helfen, die Mewbies zu finden, Pizzen auszuliefern und deine Graffiti-Sammlung aufzubauen.

Eine gemeinsame Herausforderung

Mit Hilfe von Aprils scharfsinnigen Berichten aus den Strassen der Stadt und Splinters klugen Ratschlägen kannst du das Verbrechen bekämpfen und eine epische Saga von Gerechtigkeit und Chaos erleben!

Egal, ob im Einzel- oder Koop-Modus, alles dreht sich darum, die Bürger zur Vernunft zu bringen, die Pizzen pünktlich auszuliefern und sie nicht schon beim Ausliefern zu verschlingen.

Vom Film inspiriert

In diesem Abenteuer erwartet dich eine epische Saga von Gerechtigkeit und Chaos. Zeit, dem Verbrechen den Kampf anzusagen!"