Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge: DLC angekündigt

Tribute Games hat in Partnerschaft mit Nickelodeon und Paramount Consumer Products bekannt gegeben, dass "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge" noch dieses Jahr auf PC, Nintendo Switch, PlayStation und Xbox um den “Dimension Shellshock”-DLC erweitert wird.

"Dimension Shellshock" erweitert die bereits exquisite Auswahl an spielbaren Charakteren um einen der beliebtesten Verbündeten der Ninja Turtles: Usagi Yojimbo, bekannt aus der gleichnamigen Comic-Reihe und einer Vielzahl an Gastauftritten in der animierten “Teenage Mutant Ninja Turtles”-Serie, sowie den Action-Figur-Veröffentlichungen. Der Samuraihase präsentiert im heutigen Gameplay-Trailer seine Schwertkünste und gibt einen ersten Einblick in die interdimensionalen Kämpfe, indem er quer durch alle Dimensionen mächtig Prügel verteilt.

Der DLC beinhaltet einen neuen Spielmodus, neue, frisch von Tee Lopes für Dimension Shellshock komponierte, Musik und alternative Farbgebungen für die spielbaren Charaktere. Zusätzlich wird es ein zweites, vom DLC unabhängiges, kostenfreies Update für "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge" geben, das ebenfalls neue Farboptionen mit sich bringt.

"Dimension Shellshock" und das kommende kostenfreie Update wurden durch die überwältigende Liebe ermöglicht, die die Fans "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge" entgegengebracht haben. Der viele Zuspruch und die Wünsche der Community inspirierten Dotemu und Tribute Games dazu, neue Inhalte für das Spiel zu erschaffen.