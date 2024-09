TMNT: Shredder’s Revenge erhält neue Inhalte mit Radical Reptiles

"Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge" wird heute mit dem neuen "Radical Reptiles"-DLC zwei coole, spielbare Charaktere erhalten, wie Publisher Dotemu und Entwickler Tribute Games heute bekanntgaben. Radical Reptiles wird für €3,99 verfügbar sein und zeitgleich mit einem separaten, kostenlosen Update für alle Spieler erscheinen.

"Radical Reptiles" bringt ein krasses Duo in den Kampf: Mondo Gecko, ein radikaler Surfer und treuer Freund der Turtles, der mit seinem Skateboard umherflitzt und dabei ordentlichen Schaden anrichtet, und Mona Lisa, eine Physikstudentin, die zur reptilischen Schurkin wurde und coole Angriffe ausführt, indem sie ihre chemischen Mischungen als Projektile wirft. Sowohl Mondo Gecko als auch Mona Lisa traten bereits in der "Teenage Mutant Ninja Turtles"-TV-Serie von 1987 auf, die auch als Inspiration für "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge" diente. "Radical Reptiles" markiert ihr spielbares Debüt in einem Beat-'em-up-Videospiel und eine lang erwartete Wiedervereinigung mit der Gang.

Beide Updates werden für PC, Nintendo Switch sowie PlayStation- und Xbox-Konsolen verfügbar sein.