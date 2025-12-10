Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate auch für Switch 2

Release schon nächste Woche

Publisher und Entwickler Super Evil Megacorp stellt "Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate" auch für Switch 2 in Aussicht. Auf den Release müssen wir auch gar nicht lange warten.

So ist "Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate" bereits ab 16. Dezember auch für Switch 2 erhältlich. Für Inhaber der Switch-Version wird es ein kostenpflichtiges Upgrade geben.

Einen Trailer zur Switch-2-Version von "Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Dieser stimmt uns 42 Sekunden lang hauptsächlich flotten Gameplay-Sequenzen auf die Portierung ein. Ausserdem werden nochmal deren Vorzüge hervorgehoben.

"Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate" ist bereits für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS und PC erhältlich.

Quelle: Super Evil Megacorp
