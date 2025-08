Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown auch für Xbox Series X & Switch

Entwickler und Publisher Strange Scaffold kündigt Umsetzungen von "Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown" für die Konsolenwelt an. Auf die Veröffentlichung müssen wir auch gar nicht lange warten.

Demnach ist "Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown" schon ab 14. August auch für Xbox Series X und Switch erhältlich. Ein Enthüllungstrailer begleitet die freudige Nachricht und stimmt uns 30 Sekunden lang auf das Spiel ein. Unklar ist bislang, ob der Titel auch noch für die PS5 umgesetzt wird.

"Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown" bringt die vier charismatischen Kult-Helden erstmals in ein rundenbasiertes Taktikspiel. Entwickelt von Strange Scaffold, erzählt der Titel eine neue Geschichte nach dem Tod von Splinter und Shredder. Die Turtles sind natürlich älter geworden, haben sich voneinander entfernt und stellen sich getrennt voneinander einem aufsteigenden Feind innerhalb des Foot Clans.

In 20 sich dynamisch verändernden Levels kämpfen wir uns dabei durch Kampagnen, die jeweils auf einen Turtle zugeschnitten sind. Die Arenen verändern sich stetig - sie schrumpfen, wachsen oder werfen Bedrohungen auf. Dabei lässt sich das Move-Set jedes Charakters individuell anpassen, um dadurch den eigenen Spielstil zu betonen.

Der Look orientiert sich an Graphic Novels: mit starken Farbakzenten, markanten Dioramen und einem künstlerischen Stil, welcher die klassische Serienästhetik neu interpretiert. Ergänzt wird das Spiel durch einen kurzweiligen Soundtrack von RJ Lake, der schon mit Titeln wie "El Paso, Elsewhere" überzeugt hat.

"Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown" ist bereits seit dem 22. Mai für den PC erhältlich.