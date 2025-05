to a T: Demo für PC erhältlich

Publisher Annapurna Interactive und Entwickler uvula haben eine spielbare Demo von "to a T" für den PC veröffentlicht. Inhaltliche Informationen dazu hat man auch parat.

Demnach können wir in der Demo von "to a T" den Anfang des narrativen Adventures erleben. Unseren erzielten Fortschritt können wir in die Vollversion übernehmen, sofern wir uns später zum Kauf entschliessen.

"to a T" erzählt die Geschichte eines ungewöhnlichen 13jährigen Teenagers, dessen Körper die Form des Buchstaben „T“ hat. Es spielt in einer beschaulichen Küstenstadt, welche zu Fuss, mit dem Zug oder dem Einrad erkundet werden kann, um mit den liebenswerten Charakteren zu interagieren, die dort leben.

"to a T" erscheint am 28. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC.