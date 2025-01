Drei Entwicklerstudios schliessen die Pforten

2025 beginnt leider so, wie 2024 geendet hat, nämlich mit Entlassungen und Umstrukturierungen in der Videospielbranche. Im noch jungen Jahr mussten bereits drei Entwicklerstudios ihre Pforten schliessen.

Beim ersten Studio handelt es sich um Toadman Interactive, dem wir unter anderem die Unterstützung von "The Lord of the Rings Online" und "MechWarrior 5: Mercenaries" verdanken. Dort war es bereits im vergangenen September zu einem Stellenabbau gekommen. Das offizielle Statement der Muttergesellschaft Enad Global 7 liest sich so:

"Diese Entscheidung fällt uns nicht leicht und folgt auf mehrere Initiativen, die darauf abzielen, die Tochtergesellschaft rentabel zu machen, einschliesslich der im letzten Jahr durchgeführten Kostensenkungsmassnahmen. Die laufenden Work-for-Hire-Verträge (WFH) mit Daybreak und Cold Iron werden in diesem Prozess geschützt, was bedeutet, dass ein vollständiger Abschluss der Aktivitäten optimiert wird, um die vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen."

Gleichzeitig gab Enad Global 7 bekannt, dass bei Piranha Games 38 Stellen gestrichen werden. Hauptgrund dafür ist, dass der letzte Teil der "MechWarrior"-Reihe bezüglich seiner Verkäufe hinter den Erwartungen zurückblieb. CEO Ji Ham sagt dazu:

"Das Team von Piranha hat wirklich ein hochwertiges Spiel abgeliefert, das sowohl die internen als auch die externen Erwartungen in Bezug auf Qualität, Story und Gameplay übertroffen hat. Trotz der phänomenalen Arbeit des Teams von Piranha ist es dem Spiel nicht gelungen, neue Zielgruppen zu erreichen und sein Kernpublikum wie erwartet zu erweitern, so dass es die notwendigen Verkaufsziele nicht erreicht hat."

Das zweite geschlossene Studio ist Freejam. Die Server von "Robocraft 2" und dessen Vorgänger sowie von "CardLife" sollen im Laufe der nächsten Wochen abgeschaltet werden.

Der Dritte im Bunde ist Counterplay Games. Hier entstand etwa der PS5-Launchtitel "Godfall". Nachdem die Zusammenarbeit mit Partner Jackalyptic Games nicht fortgesetzt wurde, löste man das Team auf.