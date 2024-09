Stellenabbau bei Toadman Interactive

Die Nachrichten über Entlassungen und Umstrukturierungen im Videospielsektor enden auch in dieser Woche nicht. Nun ist das Support-Studio Toadman Interactive davon betroffen.

So gibt man bekannt, dass dort bald rund 100 Angestellte entlassen werden. Ausserdem wird man die Niederlassungen in Stockholm, Visby und Oslo schliessen. Das offizielle Statement liest sich folgendermassen:

"Wie viele andere Spielefirmen haben auch wir in den letzten 12 Monaten eine harte Zeit durchgemacht, und das bedeutet leider, dass wir unsere Büros in Stockholm, Visby und Oslo schliessen und auch in unserem Berliner Studio einige Entlassungen vornehmen müssen. Wenn Sie Mitarbeiter in der Spielebranche suchen, wenden Sie sich bitte an Araken dos Santos. Wir würden uns freuen, Ihnen unsere talentierten Mitarbeiter vorzustellen."