TOEM 2 hat ein Releasefenster

Entwickler Something We Made hat ein Releasefenster für "TOEM 2" verkündet. Zudem herrscht jetzt auch Klarheit bezüglich der anvisierten Plattformen.

So wird "TOEM 2" irgendwann im Sommer veröffentlicht. Als Plattformen werden PS5, Switch und der PC angegeben. Ob noch weitere, etwa Xbox Series X oder Switch 2, dazukommen, ist bisher unklar. Zudem wurde nicht gesagt, ob eventuell Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen bestehen.

Schon jetzt gibt es einen neuen Trailer zu "TOEM 2" zu sehen. Dieser erklärt primär das spielerische Grundgerüst des Fotografie-Adventures.

"TOEM 2" war im Dezember 2024 enthüllt worden.