Something We Made hat "TOEM 2" angekündigt. Einen ersten Teaser-Trailer dazu gibt es auch zu sehen.

Hier werden wir schonmal 25 Sekunden lang mit atmosphärischen Szenen auf "TOEM 2" eingestimmt. Sonderlich viele Rückschlüsse auf die spielerische Qualität des Sequels lassen diese jedoch leider noch nicht zu.

In "TOEM 2" schlüpfen wir erneut in die Rolle eines neugierigen Fotografen und begeben uns auf ein brandneues Abenteuer, in dem es darum geht, verborgene Details aufzudecken, Freunden zu helfen und die kleinen Wunder der Welt zu dokumentieren. Dabei sollten vor allem Fans des Vorgängers voll auf ihre Kosten kommen.

"TOEM 2" erscheint 2026 für noch nicht näher spezifizierte Konsolen und den PC.