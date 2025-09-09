Tokyo Game Show 2025: Ausstellerrekord

Die Computer Entertainment Supplier's Association (CESA, Vorsitzender: Haruhiko Tsujimoto) gab heute die neuesten Ausstellerinformationen für die Tokyo Game Show 2025 (TGS2025) bekannt, zusammen mit den Zeitplänen für die Veranstaltungsbühnen und offizielle Programme.

Die Tokyo Game Show wird hinsichtlich der Anzahl an Aussteller und Stände das Rekordereignis des letzten Jahres weit übertreffen.

Rekordverdächtige 1.138 Aussteller und 4.159 Stände (Stand: 9. September)

Aktuell, am 9. September, beträgt die Gesamtzahl der angemeldeten Aussteller 1'138 (darunter 28 Online-Aussteller), mit 523 inländischen und 615 ausländischen Ausstellern. Die Anzahl der physischen Stände am Veranstaltungsort hat 4'159 erreicht und übertrifft damit den bisherigen Rekord von 2024 bei Weitem, was dies zur grössten TGS aller Zeiten macht. Darüber hinaus hat die Anzahl der Spiele, die ausgestellt werden, zum 4. September 1206 Titel erreicht.

Termine für Event-Bühnen und offizielles Programm

Der Veranstaltungsplan für die Event-Bühnen und offiziellen Programme, die während der Messe stattfinden, wurden heute ebenfalls veröffentlicht. Über die vier Tage der Tokyo Games Show 2025 sind insgesamt 14 Bühnenprogramme (davon sieben von Ausstellern organisiert) und 21 offizielle Programme geplant. Vom Veranstalter organisierte Events werden zusätzlich auch gestreamt.