Tokyo Game Show 2025: Besucherzahl bekannt

Die CESA hat mittlerweile die Besucherzahl der diesjährigen Tokyo Game Show vorgelegt. Dabei zeigt sich ein minimaler Rückgang im vergleich zum Vorjahr.

Demnach kamen in diesem Jahr 263.101 Menschen auf die Tokyo Game Show. Im vergangenen Jahr waren es noch 274.739 Besucher gewesen.

Im internationalen Vergleich hat hier die gamescom die Nase vorne, wobei es bei der Messe in Köln nur einen Business Day gab und in Japan zwei. Insgesamt kamen im August nämlich rund 357.000 Leute auf die Spielemesse in der Domstadt.

Der Termin für die nächste Tokyo Game Show wurde übrigens auch genannt. Demnach findet diese vom 17. bis 21. September 2026 auf dem Messegelände Makuhari Messe statt. Diesmal sind es zwei Business Days und drei Tage Publikumstage, weil der Montag ein Feiertag in Japan ist.