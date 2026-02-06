Tokyo Scramble exklusiv für Switch 2 vorgestellt

Während der gestrigen Direct-Ausgabe wurde auch "Tokyo Scramble" exklusiv für Switch 2 angekündigt. Ein erster Trailer wurde auch gezeigt.

Hier werden wir knapp zwei Minuten lang auf "Tokyo Scramble" eingestimmt. Dabei widmet man sich in erster Linie der Story und der Spielwelt und versprüht damit ordentlich Atmosphäre.

In der Untergrundwelt tief unter Tokio beginnt in "Tokyo Scramble" ein Überlebenskampf, in dem blitzschnell getroffene Entscheidungen den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten können. In der Rolle der Protagonistin Anne, welche in einem unterirdischen Höhlennetzwerk zu sich kommt, müssen wir den dinosaurierartigen Zinos entkommen. Um dieser prähistorischen Welt zu entfliehen, sind Heimlichkeit, Strategie, schnelle Entscheidungen und eiserne Entschlossenheit gefragt. Über GameShare können bis zu vier Teilnehmer lokal oder online per GameChat zusammenarbeiten, um Anne zur Flucht zu verhelfen.

"Tokyo Scramble" erscheint schon am 11. Februar exklusiv für Switch 2.