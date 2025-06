Tokyo Underground Killer enthüllt

Phoenix Game Productions stellt uns "Tokyo Underground Killer" vor. Ein Releasefenster für den Actiontitel gibt es auch schon.

Hier wird uns "Tokyo Underground Killer" über eineinhalb Minuten lang in bewegten Bildern demonstriert. Dabei gibt es sowohl Gameplay als auch Impressionen von der Spielwelt zu sehen.

"Tokyo Underground Killer" entführt uns in ein stilisiertes, neongetränktes Tokio, in dem die Gewalt und der Wahnsinn regieren. Wir schlüpfen dabei in die Rolle von Kobayashi, einem berüchtigten Auftragsmörder mit dem Beinamen "Shinjuku Vampire". Als tödlicher Assassine mit Zugang zu übernatürlichen Blutkräften stellt er sich darin einer Flut brutaler Gegner, den sogenannten Flatliners, welche das urbane Tokio in Angst und Schrecken versetzen.

"Tokyo Underground Killer" erscheint im dritten Quartal für PS5, Xbox Series X und den PC.