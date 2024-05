Tokyo Xanadu eX+ für Switch verschoben

Aksys Games hat den Releasetermin von "Tokyo Xanadu eX+" leider nach hinten verschoben. Ein neues Erscheinungsdatum hat man aber gleichzeitig auch parat.

Demnach verschiebt sich die Switch-Umsetzung von "Tokyo Xanadu eX+" auf den 25. Juli. Eigentlich sollte das Action-Rollenspiel bereits im Juni für Nintendos Hybridkonsole veröffentlicht werden. Ein neuer Trailer hilft uns jedoch dabei, die zusätzliche Wartezeit kurzweiliger zu gestalten.

Bei "Tokyo Xanadu eX+" handelt es sich um ein Action-Rollenspiel von Nihon Falcom, welches die Geschichte des Highschool-Schülers Kou Tokisaka erzählt, der in das Albtraumreich namens Eclipse gerät, das seine Welt für immer verändert. In dieser überarbeiteten Version erleben Spieler das Abenteuer mit neuen Szenarien, frischen spielbaren Charakteren, Modi und mehr.

"Tokyo Xanadu eX+" ist bereits für PS4, Vita und den PC erhältlich.