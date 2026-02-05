Tokyo Xtreme Racer noch in diesem Monat auch für PS5

Publisher und Entwickler Genki hat einen konkreten Erscheinungstermin für die PS5-Portierung von "Tokyo Xtreme Racer" verkündet. Demnach können wir sogar noch in diesem Monat auch auf der Sony-Konsole die Reifen qualmen lassen.

So wird "Tokyo Xtreme Racer" ab 26. Februar auch für Sonys aktuellste Konsole verfügbar sein. Die Umsetzung des Rennspiels war bereits im vergangenen September auf der Tokyo Game Show in Aussicht gestellt worden. Weitere Versionen sind offenbar aktuell nicht geplant, aber das kann sich natürlich theoretisch jederzeit ändern.

Die freudige Nachricht wird von einem frischen Release Date Trailer zu "Tokyo Xtreme Racer" begleitet. Dieser stimmt uns über eine Minute lang mit flotten Sequenzen auf das Rennspiel ein.

"Tokyo Xtreme Racer" ist bereits seit 25. September 2025 für den PC erhältlich.