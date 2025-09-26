Tokyo Xtreme Racer kommt auch für PS5

Genki hat auf der Tokyo Game Show eine PS5-Fassung von "Tokyo Xtreme Racer" angekündigt. Einen neuen Trailer zu dem Rennspiel hatte man gleichzeitig auch im Gepäck.

Hier wird uns 26 Sekunden lang ein weiteres Auto aus "Tokyo Xtreme Racer" präsentiert. Gameplay gibt es in diesem Kontext leider nicht zu sehen.

Schon im vergangenen August wurde "Tokyo Xtreme Racer" für den PC vorgestellt. Der Start in den Early Access erfolgte dann am 23. Januar. Besagte Phase sollte rund vier Monate lang andauern.

Über eventuelle Unterschiede zur PC-Fassung oder Exklusivinhalte für die jetzt angekündigte PS5-Version von "Tokyo Xtreme Racer" ist bisher noch nichts bekannt. Wir gehen deshalb mal von einer 1:1-Umsetzung aus.

"Tokyo Xtreme Racer" hat noch keinen Releasetermin.