Entfernte Poster in Tomb Raider I-III: Remastered werden zurückkommen

Vergangene Woche berichteten wir an dieser Stelle darüber, dass wachsame Spieleraugen bemerkt hatten, dass in "Tomb Raider I-III: Remastered" plötzlich einige Poster fehlten. Heute können wir Entwarnung geben: Keine Angst, sie werden zurückkehren.

Tomb Raider I-III: Remastered

So bezeichnet Aspyr Media das Entfernen der Poster in "Tomb Raider I-III: Remastered" als unbeabsichtigt und dankt den Spielern für ihre Aufmerksamkeit bzw. das damit verbundene Feedback. Dies sei passiert, als man Updates an den Texturen und der Grafik der HD-Fassungen vorgenommen habe. Mit Patch 3 würden die Poster wieder zurückkehren. Einen konkreten Termin für das Update gibt es bisher noch nicht, aber erfahrungsgemäss sollte es nicht sonderlich lange dauern.

"Tomb Raider I-III: Remastered" ist seit 14. Februar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.