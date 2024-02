Physische Version zu Tomb Raider I-III: Remastered?

Der Release von "Tomb Raider I-III: Remastered" rückt näher und Fans fragen sich, ob sie auch eine physische Ausgabe des Titels erwerben werden können. Glaubt man dem Eintrag eines Online-Shops, lautet die Antwort "ja", allerdings wurde dies von Aspyr nicht offiziell bestätigt.

Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch kein klares "Nein". So antwortete Aspyrs Director of Product Chris Bashaar stattdessen:

"Wir haben noch keine Ankündigung über eine physische Veröffentlichung von Tomb Raider I-III: Remastered gemacht."

Es besteht also durchauie Hoffnung für Switch-Fans, das Game auch in den Händen halten zu können. Eine Option ist zudem, dass die physische Version von "Tomb Raider I-III: Remastered" erst später erscheint. Die Download-Version soll zu Reease am 14. Februar 2024 4.63GB gross sein.