Wachsamen Spieleraugen ist aufgefallen, dass einige Poster in "Tomb Raider I-III: Remastered" entfernt wurden. Verantwortlich dafür ist offenbar einer der vergangenen Patches.

Tomb Raider I-III: Remastered

Interessant daran ist, dass diese Änderung an "Tomb Raider I-III: Remastered" nicht in den offizielles Patchnotes erwähnt wurde und dadurch erst jetzt bemerkt wurde. Der Grund für diese Massnahme ich auch unklar, zumal sich Entwickler oder Publisher noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert haben. Auf der offiziellen Website der Compilation werden die Poster sogar jetzt noch erwähnt. Vorzufinden waren sie übrigens im dritten Teil der Reihe, genauer gesagt im "Sleeping with the Fishes"-Level.

"Tomb Raider I-III: Remastered" ist seit 14. Februar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.