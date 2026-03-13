Tomb Raider I-III: Remastered für weitere Plattformen erhältlich

Aspyr und Crystal Dynamics haben "Tomb Raider I-III: Remastered" jetzt für weitere Plattformen veröffentlicht. Zudem ist ein kostenloses "Challenge Mode"-Update erhältlich.

Demnach kann "Tomb Raider I-III: Remastered" nun auch auf Switch 2, iOS und Android gespielt werden. Das "Challenge Mode"-Update ergänzt auf sämtlichen Plattformen die folgenden neuen Inhalte:

Zehn neue Outfits: Durch das Abschliessen von Erfolgen lassen sich insgesamt zehn neue Outfits freischalten. Diese verbessern unter anderem Laras Fähigkeiten und helfen dabei, in zukünftigen Durchläufen weiter voranzukommen.

Challenge-Modus: Wir können unsere Fähigkeiten testen, indem wir Level individuell anpassen. Gesundheitswerte, Schaden, Boni, Gegner und weitere Parameter lassen sich dabei verändern. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr Inhalte werden freigeschaltet.

15 neue Achievements: Die Trophäensammlung wächst um 15 weitere Erfolge, welche speziell mit dem Challenge-Modus verbunden sind.

"Tomb Raider I-III: Remastered" erschien bereits am 14. Februar 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.