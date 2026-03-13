Tomb Raider I-III: Remastered für weitere Plattformen erhältlich

Kostenloses "Challenge Mode"-Update verfügbar

Aspyr und Crystal Dynamics haben "Tomb Raider I-III: Remastered" jetzt für weitere Plattformen veröffentlicht. Zudem ist ein kostenloses "Challenge Mode"-Update erhältlich.

Demnach kann "Tomb Raider I-III: Remastered" nun auch auf Switch 2, iOS und Android gespielt werden. Das "Challenge Mode"-Update ergänzt auf sämtlichen Plattformen die folgenden neuen Inhalte:

  • Zehn neue Outfits: Durch das Abschliessen von Erfolgen lassen sich insgesamt zehn neue Outfits freischalten. Diese verbessern unter anderem Laras Fähigkeiten und helfen dabei, in zukünftigen Durchläufen weiter voranzukommen.

  • Challenge-Modus: Wir können unsere Fähigkeiten testen, indem wir Level individuell anpassen. Gesundheitswerte, Schaden, Boni, Gegner und weitere Parameter lassen sich dabei verändern. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr Inhalte werden freigeschaltet.

  • 15 neue Achievements: Die Trophäensammlung wächst um 15 weitere Erfolge, welche speziell mit dem Challenge-Modus verbunden sind.

"Tomb Raider I-III: Remastered" erschien bereits am 14. Februar 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.

